（华盛顿综合电）美国司法部针对阿拉斯加州参议员选举中出现同名候选人的情况，要求法院在特定情况下阻止选举结果获得认证的诉讼，遭到联邦法院法官驳回，理由是这样会侵犯选民的秘密投票权，且联邦政府缺乏提起诉讼的必要法律立场。

共和党籍阿拉斯加州参议员沙利文（Dan S. Sullivan）将在星期二（11月3日）的中期选举中，与民主党候选人佩尔托拉（Mary Peltola），以及同名的独立参选人小沙利文（Dan J. Sullivan Jr.）竞逐议席。

美国司法部10月22日在总统特朗普的指示下提起诉讼，要求若沙利文在选举中落败，且投给小沙利文的选票足以改变结果，当局应阻止选举结果获得认证，并调查核实那些投给小沙利文的选民，是否原本是打算投给现任参议员沙利文。

阿拉斯加州联邦法官格里森（Sharon Gleason）在星期一（11月2日）的裁决书中指出，联邦政府缺乏提起诉讼的必要法律立场，且特朗普政府没能提出可在保护选民秘密投票权前提下的可行审查方案，因此驳回此案。

这名由民主党籍前总统奥巴马任命的法官也指出，司法部的要求很可能会使选民感到困惑，进而降低投票意愿，“这种在最后一刻改变选举规则的做法，是极不可取的”。

美国司法部很快宣布将提出上诉，并在声明中强调，阿拉斯加州选民理应享有一场公平的选举，而不是在“企图操纵结果的把戏中”被误导。

根据美国宪法，选举事务由各州负责。阿拉斯加州选举部门则对裁决表示欢迎，称这挫败了联邦政府在最后一刻干预选举的企图，让选举部门能够专注于举办一场公平的投票。

《纽约时报》上星期三（10月28日）报道称，阿拉斯加州民主党人招募了没有从政经验的退休教师小沙利文，以瓜分沙利文的选票。佩尔托拉否认了这个指控，小沙利文也否认参选是为了混淆视听，但坦言更希望佩尔托拉当选。

这种被称作选票堆叠（ballot stacking）的做法通常是合法的，不过，特朗普仍称小沙利文和佩尔托拉为“罪犯”，并要求将他们从选举中除名。

第三方参选人背后金主红蓝身份暧昧

美国新闻网站Axios分析发现，在全美各地的参众议院选战中，有超过40名第三方候选人接受了外部超级政治行动委员会（Super PAC）的资金支持，而其中许多PAC与民主党或共和党关系密切。

这些PAC投入的资金总额超过1650万美元（约2110万新元），几乎远超所有第三方候选人自己筹集或支出的竞选经费。尽管这在一场全国广告支出已达数十亿美元的选举中只是九牛一毛，但在激烈选战中仍可能会发挥举足轻重的作用。

例如，阿拉斯加州参议员选战第四人海克斯（Gerald Heikes），就收到了来自Alaska Values PAC的380万美元资助。不过，由于这个超级PAC在10月才注册成立，无须在选举前申报资金来源，目前它是否与某个大党有关还不得而知。

美国财经媒体CNBC统计，这届选举中有22个在最后时刻注册的“快闪”超级PAC，在选战中花费了至少100万美元；截至10月29日，这些组织申报的独立支出总额高达约6亿3700万美元。

与2022年中期选举相比，这类百万开销的超级PAC的数量已增加超过三倍，支出金额更是暴增了近34倍。