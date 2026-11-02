（华盛顿/德黑兰综合电）伊朗经卡塔尔斡旋，提出重开霍尔木兹海峡的两天方案，是此前七天方案的精简版本。

伊朗外长阿拉格齐星期天（11月1日）说，根据最新提案，美国必须在第一天落实一系列措施，伊朗会在第二天重新开放霍尔木兹海峡，恢复正常通航。

他说，美国必须先满足伊方的要求，包括放宽制裁。他前一天也说，希望美方保持理性，选择外交途径，伊朗已做好防御和外交两手准备。

据知，美伊的磋商继续通过卡塔尔进行，美方未表明是否接受这个两天方案。

知悉有关谈判情况的官员星期一（2日）说，伊朗谈判代表结束与卡塔尔调停方的会谈后，星期天已离开卡塔尔。双方正传阅一份协议草案，未来可能举行后续会谈。

延伸阅读 伊朗与卡塔尔调解员连续第三天会谈 寻求结束美伊战争

伊朗官方电视台报道，军方发言人星期天警告，如果与美国恢复军事打击行动，战事可能比上一轮冲突持续更久，到时美国总统特朗普将无法决定战争何时结束，也决定不了休战条件。

伊斯兰革命卫队发言人同天指出，伊朗与美国的冲突不受地理限制，伊方已划定广阔战场，旨在重创敌人。

美国是否会在本星期二的中期选举后对伊朗展开新一轮军事打击，是各方关注重点。美国媒体报道，特朗普上星期六与以色列总理内坦亚胡通电话，讨论是否以及何时加大对伊打击力度。内坦亚胡一直要求特朗普在中期选举后再攻击伊朗，特朗普则倾向继续推进谈判。

特朗普星期天向记者证实，他与内坦亚胡讨论了伊朗问题，但没有透露细节。不过，他当天在艾奥瓦州的竞选集会上说，或许在未来的某个时刻，他将不得不对德黑兰予以重击。

波斯湾国家担心，美国和以色列若再次袭击如今准备更充分的伊朗，可能在整个中东引发一场破坏性更大的战争，而最终必须由它们收拾残局。

伦敦智库国际战略研究所（IISS）中东安全高级研究员霍卡耶姆说，伊朗已从过去的失败中吸取教训，并制定了更为成熟的军事战略，相当于为下一轮战斗做了更好准备。

英国皇家联合军种研究所（Royal United Services Institute）国际安全问题副研究员巴沙也指出，波斯湾国家认为伊朗下一次会更激进，而不会像此前那样遵守交战规则。

阿联酋总统外交顾问加尔加什星期天说，阿联酋希望由卡塔尔主导的斡旋能够在外交上取得突破，避免美伊再开战。与此同时，阿联酋也为可能出现的最坏情况做好准备。

中国外长王毅星期一在北京会见伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里时，呼吁通过对话谈判来解决中东冲突。他说，中方支持伊朗维护自身主权和安全。

巴盖里说，伊朗将坚定维护自身安全、主权和领土完整，抵御强权和威胁，同时愿同各方接触谈判，力求实现地区和平稳定。