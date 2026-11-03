长途飞行造成的时差反应，不仅让人疲倦和失眠，还可能影响记忆力、消化系统及身体机能。研究发现，长期反复经历时差，甚至可能增加某些疾病的风险，但专家强调偶尔搭乘长途航班不必过度担忧。

英国广播公司（BBC）报道，时差反应的根本原因并非睡眠不足，而是人体生理时钟与当地时间脱节。人体生理时钟以约24小时为周期，调节睡眠、进食及身体活动。一旦短时间内跨越多个时区，便可能引发头痛、肌肉酸痛、恶心、腹泻、便秘，以及注意力不集中和记忆力下降等症状。

牛津大学昼夜节律神经科学教授福斯特（Russell Foster）指出，生理时钟如同交响乐团的指挥，协调人体各器官按照日夜规律运作；跨时区飞行则会打乱这一节奏。

研究发现，频繁跨时区飞行、休息时间较短的空服员，体内压力荷尔蒙水平较高，记忆测试表现也较差。动物实验则显示，长期扰乱生理时钟可能影响脑细胞生成，并加速某些肿瘤生长。

部分观察研究也发现，航空人员罹患某些癌症的比例较高。不过，研究尚无法证实时差是直接原因，因为宇宙辐射等因素也可能产生影响。

专家建议，可通过调整作息及控制光照时间，减轻时差不适。

向东飞行前，可提前几天逐步提早睡觉；向西飞行则可延后入睡时间。抵达目的地后，应尽量按照当地时间进食、睡觉，并在适当时段接触阳光，帮助生理时钟重新同步。

适度运动也可能带来帮助。虽然部分研究显示服用褪黑激素有助缓解时差，但服用时间不当可能适得其反，使用前应咨询医生。

专家指出，人体通常会逐渐适应新时区。向东飞行后，生理时钟每天约可调整一小时；向西飞行则约一个半小时，多数人在一星期左右便能恢复正常。