美国中期选举前夕，总统特朗普对是否会兑现恢复军事打击伊朗的威胁态度出现转变，并称美国可能与德黑兰达成协议。

特朗普近几周曾多次称，可能会在星期二（11月3日）的美国中期选举过后，恢复对伊朗的袭击。不过，他星期一（2日）在华盛顿林肯纪念堂倒影池发表最后的助选演讲，透露自己可能改变主意。

路透社报道，当被记者问及是否考虑在中期选举后打击伊朗时，特朗普回答说：“不会。”

特朗普也说，他相信伊朗希望达成协议，而且这样的协议“可能会发生”。

不过，特朗普再次强调他的底线，即要求伊朗不得拥有核武器。他直言：“如果我们允许伊朗拥有核武器，我们这个国家就再也无法像现在这样正常运转，整个世界都会变得不一样。”

他也说，伊朗也明白美国绝不会允许他们拥有核武器的立场，“他们一直都明白，甚至最近也这么表态过”。

特朗普坚称，针对伊朗的行动实际上并非战争，因为在数月前击毙多名伊朗领导人后，近期“我们几乎没有进行什么战斗”。

他说：“我们消灭了他们的领导层——第一梯队的领导人、第二梯队的领导人，他们已经恳求我们，请停止这么做，而我们将会停手。”

特朗普是在美国中期选举前夕发表上述涉伊言论的，这场演说被视为他向选民作出的最后竞选陈词。

美国副总统万斯也说，美方与伊方进行“多次良好的对话”。

他说：“总统和我都对通过谈判达成解决方案的前景感到相当乐观。我们将继续为此努力。”

伊朗战争是导致汽油价格高企的主要原因，沉重的油价负担正困扰着美国选民，令共和党选情不容乐观，也让特朗普面临结束冲突的压力。

特朗普星期一（11月2日）在华盛顿发表演讲时，反对美国参加中东战争的抗议者在场外进行示威。（法新社）

伊朗谈判代表星期天（1日）在多哈与卡塔尔调解员连续第三天举行会谈，旨在推动达成结束战争的协议。

伊朗外交部长阿拉格齐接受伊朗媒体采访时证实，正通过调解方与华盛顿进行“密集”交流，并提出可在严格条件下重新开放霍尔木兹海峡。