美国将于下星期在阿联酋首都阿布扎比与乌克兰和俄罗斯代表团举行三方会谈，探讨结束俄乌战争、战后安全协议以及局势降级等议题。

美国总统特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）星期一（11月2日）在社交媒体宣布，乌克兰、俄罗斯和美国官员将于下周在阿布扎比举行三方会晤，以期推动和平谈判取得进展。

他写道：“美国将于下星期二和星期三（11月10日至11日）在阿布扎比斡旋乌克兰与俄罗斯之间的工作级别谈判，以推进特朗普总统结束这场战争的使命。”

他也说：“讨论将聚焦战后安全安排、局势降级、人道主义援助工作，以及迈向和平的下一步举措。”

路透社星期一也引述一名匿名美国高级官员报道这个消息。

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这名美国官员透露，美国谈判代表本周将在布鲁塞尔与法国、德国、英国、欧盟和北约的代表举行工作级别会议，讨论“乌克兰的安全保障、欧洲未来的安全框架，以及对乌克兰重建的经济支持”。

他指出，这些会议建立在各方近期讨论的基础之上，“反映特朗普总统为促成俄乌达成持久和平协议所做的持续努力”。

美国一直寻求在冬季来临前，在这场旷日持久的冲突中取得突破。上一次由美国斡旋的和平谈判于今年2月举行，当时美国和以色列尚未对伊朗发动战争。

俄罗斯总统普京两周前在圣彼得堡与威特科夫会面后，同意举行新一轮三方会谈。这是美国为制止这场二战以来欧洲最血腥冲突而采取的最新行动。

泽连斯基谴责俄罗斯袭击粉碎和平进展希望

另一方面，俄乌在乌克兰在南部地区的局部停火协议平安结束几小时后后，俄罗斯袭击附近一所分发人道主义援助物资的学校，造成至少26人死亡。乌克兰总统泽连斯基谴责袭击粉碎“迈向和平取得进展”的脆弱希望。

俄乌在赫尔松地区的停火星期天（1日）结束几小时后，与赫尔松毗邻的扎波罗热州代州长说，俄军对当地一个村庄发动连番袭击，造成至少26人死亡，遇难者中包括两名救援人员和四名警员，以及正前往当地一所学校领取援助物资的民众。

泽连斯基在星期一的例行讲话中说，在领取人道主义援助物资的民众抵达时，俄军发动第一次袭击，随后又进行二次袭击，目标是防空避难所。

泽连斯基坦言，在奥列什基（Oleshky）停火协议后，“曾有那么一个时刻，接下来的步骤本可以表明迈向和平是有可能取得进展的”。

他说：“通过这些杀戮，俄罗斯发出一个完全相反的信号：俄罗斯指望制造更多杀戮。对此必须予以回应。”