在美国中期选举前夕，美国最高法院迅速驳回总统特朗普政府的一项请求，拒绝暂时阻止加利福尼亚州计算超过2万名注册选民的邮寄选票。

联邦官员此前称，这些选民可能不是美国公民，并要求加州将任何涉嫌非法的选票与其他选票分开，在确认这些选民为美国公民之前不予计票。

然而，就在美国司法部提交紧急请求仅数小时后，最高法院大法官们便予以驳回，直接否决政府对这批争议选票的主张。

路透社报道，最高法院星期一（11月2日）发布的简短裁决书只有一句话，且按照处理紧急事务的惯例，并未对这一决定作出任何解释。

由民主党籍前总统奥巴马任命的法官博斯伯格（James Boasberg）在裁决书中写道：“加利福尼亚州可自行决定采用何种程序来核实注册选民的公民身份。行政部门无权单方面强加其偏好的程序。”

没有任何大法官对此裁决公开表示异议，最高法院也没有要求加州对政府的请求作出回应。

此前，一家联邦上诉法院已在上星期五（10月30日）拒绝政府的请求。

在共和党人全力争取于星期二（3日）的中期选举中保住国会控制权之际，这项裁决对特朗普而言无疑是又一次挫败。

加州是美国人口最多的州，也是民主党的票仓。这项主张原本可能影响数以千计的选民，并为选举结果注入不确定性。

对于联邦政府提交的申请，民主党籍的加州总检察长邦塔发表声明说，这最新一轮举动透着绝望的气息，是企图破坏我们的选举、践踏法治的又一次尝试。

他誓言，要捍卫基本的投票权，并反击这种无法无天的行为。

特朗普曾多次声称美国存在广泛的选举舞弊，包括他在2020年败给前民主党总统拜登的那场大选。中期选举临近之际，他加大对所谓非公民投票问题的关注力度。不过，多项研究和各州审计均显示，包括非公民在内的不具资格者投票的情况极为罕见。

尽管联邦政府拥有一定的监督权，但美国宪法将管理选举的职责赋予各州。

特朗普政府此前已试图限制邮寄投票，打击这种倾向民主党的选民更常采用的投票方式，但最高法院在今年9月驳回这一申请。此外，一名联邦法官也在上星期天（11月1日）驳回政府针对阿拉斯加州参议院选举中同名候选人情况提起的一宗诉讼。