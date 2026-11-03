在朝鲜半岛紧张局势持续之际，朝鲜官方媒体宣布，朝鲜试射战略巡航导弹。这是平壤展示武装力量的最新举动。

朝中社星期二（11月3日）报道这项在星期一（2日）进行的实验。就在前一天，朝鲜刚测试了集束炸弹弹头。

报道称，安装在巡航导弹上的中型子母弹头具备最高密度的威力，“能够把5至6公顷的目标区域化为灰烬”。

报道也说，这次试射“考虑到目标区域的自然和地理特征，通过提升巡航导弹的末端机动能力，完善了对目标实施垂直打击的能力”。

朝鲜导弹总局局长称，发展多种武器系统的必要性比以往任何时期都迫切，武装力量要捍卫国家安全且遏制一切威胁。“这些试验不仅是重要的试验，而且是真正的战斗力。”

此前，朝韩戒备森严的边境地区发生地雷爆炸事件，导致三名韩国士兵受伤，令平壤与首尔之间的紧张关系升温。

这使得拥有核武器的朝鲜在近期测试一系列武器，包括攻击型无人机、新型精确制导鱼雷系统，以及中程高超音速导弹。

与弹道导弹发射不同，朝鲜试射巡航导弹并不受联合国安全理事会制裁决议的禁止，韩国军方并没有公布这次巡航导弹试射，以及星期天（1日）的集束炸弹弹头测试。

法新社报道，韩国联合参谋本部发言人张道英星期一被问及朝鲜星期天的测试报道时说，韩美两国正“密切协调”，对测试的特征和规格进行高度详尽的分析。

张道英说：“我军并不会公布朝鲜发射的所有飞行物……是否对外公布，是在考虑到保护监视与侦察资产及能力、作战安全等因素后，通过全面的军事评估来决定。”