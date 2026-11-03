英国国家网络安全中心警告，英国必须做好准备，应对国家关键基础设施在未来两年内会遭受由人工智能（AI）驱动的网络攻击，并指中国最有可能具备开展这类攻击的能力。

隶属于英国情报机构政府通信总部（GCHQ）的国家网络安全中心（NCSC）星期二（11月3日）发布年度报告，做出上述警告。

国家网络安全中心首席执行官霍恩（Richard Horne）指出，数十年来，英国有太多机构和供应链在科技安全上一直抱持“贪图便宜”的心态并侥幸过关，这使它们变得脆弱不堪。

路透社引述预先发布的演讲稿报道，霍恩星期二晚些时候发表的演说预计会指出，在接下来的几个月里，英国面临着“网络攻击事件数量出现前所未有激增的真实风险”。

“但我们必须明确，这并不是因为AI发明攻击我们的新方式，而是因为那些被容忍太久的漏洞，如今能够以过去难以想象的规模被发现和利用。”

网络安全中心在报告中指出，到2028年，英国的国家关键基础设施极有可能遭受利用人工智能（AI）恶意软件发动的勒索攻击。报告也警告，敌对行为者在同期利用AI，将能扩大攻击规模并提高行动效率。

霍恩的演讲稿中提到，俄罗斯正持续试图渗透英国军事网络，而伊朗则在全球范围内开展恶意网络行动，目标包括英国以及被视为威胁的个人。

他也表示：“我们知道，中国极有可能抱有此意图，而且最有能力利用AI对我们的国家关键基础设施和其他战略目标开展行动，它们的活动构成了英国所面临最复杂且最持久的网络挑战。”

莫斯科、德黑兰和北京过去均曾多次否认类似涉及恶意网络行为的指控。

在网络安全中心发布这份报告以及霍恩发表演讲之前，欧洲多国超市接连遭遇黑客攻击，暴露了IT系统的漏洞。

霍恩呼吁各机构立即采取紧急行动，否则日后当“货架上没有食物、电灯不亮、企业倒闭时……就得解释为什么我们明明看到了警告信号、了解其中的风险，却依然没有做出正确的选择”。