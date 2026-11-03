美国《华尔街日报》引述美国官员报道称，美军对伊朗的格什姆岛（Qeshm Island）发动袭击。

《华尔街日报》星期一（11月2日）引述匿名官员称，这些打击的规模较小，并且刻意保持机密，以免向外界释放出美方有意恢复对伊朗大规模军事行动的信号。

这次袭击是华盛顿近几周来实施的一系列有限打击中的最新一次行动。美国中央司令部尚未作出回应。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）此前报道，这座位于霍尔木兹海峡的格什姆岛发生数起爆炸。

袭击的报道发布后，引发市场担忧美伊冲突可能升级、导致中东石油供应长期受阻，国际油价在星期二亚洲早盘交易中应声上涨。

截至新加坡时间上午9时左右，布伦特原油期货上涨48美分或0.5%，报每桶105.25美元（约134.71新元）；美国西得克萨斯中质原油（WTI）期货则起47美分或0.5%，报每桶96.93美元。

布伦特原油期货在星期一曾大幅收低至每桶104.77美元。

KCM Trade首席市场分析师沃特勒（Tim Waterer）指出：“这篇报道让油价重新计入一定程度的风险溢价。正当市场开始消化局势朝更具外交途径的方向发展时，这一持续军事活动的提醒瞬间扭转了市场基调。”

然而，就在报道发布的同一天，也就是美国中期选举前夕，总统特朗普刚否认会在选举后恢复对伊朗的军事打击，并称美国可能与德黑兰达成协议。