知情人士透露，娱乐巨头华特迪士尼公司正准备裁减数以千计的职位，并已要求部分主管以每年削减20%成本为目标。

彭博社星期二（11月3日）引述匿名知情者报道，节省的成本可能来自裁撤职位以及削减开支。

知情者指出，迪士尼业务涵盖主题乐园、电视网络和电影制片厂等，其中部分业务受影响的程度将远大于其他部门。

公司首席执行官达马罗（Josh D’Amaro）计划将节省下来的部分资金，重新投资到影视节目制作、科技，以及主题乐园和游轮业务上。

迪士尼此前承诺，本财年调整后每股盈利将实现双位数增长。

迪士尼发言人拒绝对此置评。

近年来，迪士尼已削减数十亿美元的成本，并裁撤了数千个岗位，裁员波及旗下每一个部门，包括美国广播公司（ABC）、皮克斯动画工作室（Pixar）、体育频道ESPN、电影制片厂以及体验业务部门。

截至上一财年底，迪士尼在全球共雇用23万1000名员工。但作为提升盈利能力的一部分，这家娱乐巨头近年来持续裁员。

路透社今年9月曾报道，迪士尼正在人力资源和科技部门裁减数百名员工。《华尔街日报》也在10月1日报道，迪士尼正计划重组电视部门，并对公司的法务与全球事务部门进行裁员。

在推进前首席执行官艾格（Bob Iger）提出的55亿美元（约74亿新元）成本削减计划下，迪士尼此前已在今年4月裁减约1000个职位，去年也裁员数百人，并在2023年裁减7000个岗位。

随着传统电视收入下滑和流媒体订户增长放缓，其他媒体和娱乐公司，包括网飞（Netflix）以及天舞传媒（Skydance）旗下的派拉蒙（Paramount）和华纳兄弟（Warner Bros.），也纷纷通过裁员来削减成本。