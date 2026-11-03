美国几十年来最严峻的麻疹疫情持续蔓延，纽约州通报30多年来，首起与麻疹相关的儿童死亡病例。

路透社引述美国纽约州卫生局星期一（11月2日）通报报道，刘易斯县（Lewis County）一名儿童因感染麻疹而死亡。

纽约州卫生局发表声明说：“卫生局已向刘易斯县提供资源，以协助开展社区外展工作并支持当地的疫苗接种工作。这既是为了应对这起病例，也是我们持续支持受这波麻疹疫情影响各县的举措之一。”

为应对在纽约州部分地区及邻近州属暴发的麻疹疫情，纽约州州长霍楚尔（Kathy Hochul）上个月已宣布全州进入灾难紧急状态。

由于逐年下降的疫苗接种率跌破群体免疫水平，美国正经历数十年来最大规模的麻疹疫情。截至10月29日，美国疾病控制与预防中心（CDC）今年已记录4852起病例。

其中，宾夕法尼亚州麻疹疫情已导致超过1430人受感染，并已确认有五人死亡。不过，由于美国疾控中心正试图界定“麻疹死亡”的定义，它们仅确认了其中三起死亡病例。

美国于2000年宣布消除麻疹，但如果单一毒株持续传播超过12个月，美国恐将在今年11月失去这个状态。