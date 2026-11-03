澳大利亚高等法院开庭审理Reddit提起的诉讼，该网络论坛要求推翻澳洲具里程碑意义的社交媒体禁令。

自澳洲去年12月起施行社媒禁令、禁止16岁以下青少年使用脸书、TikTok和Reddit等平台以来，各大社交媒体公司已被迫清理数百万个账号。

法新社报道，作为全球最受欢迎的网站之一，Reddit辩称相关法律受到误导，应予以推翻。澳洲高等法院星期二和星期三（11月3日和4日）开庭审理这起案件。

Reddit在提交给法院的书面陈词中列举多项问题，直指禁令在执法上存在困难，且缺乏关于社媒存在危害的科学证据。陈词写道：“目前的证据显示，这项禁令的成效有限。”

Reddit指出，许多网络平台和社交媒体网站上的内容，即便没有账号依然可以浏览，因此这种清除账号的做法实际上更危险，因为注册账号能够受到平台内置安全功能的监管，而没有账号的“游客”则无法被监管。

“年轻人在未登录账号的情况下使用其他平台，反而无法像过去那样，免受特定有害内容的侵害。”

根据澳洲的禁令，社交媒体平台必须负责筛查并清除未成年用户，若未能履行义务将面临巨额罚款。

澳洲政府此前表明，实施限制是为了保护年轻用户免受血腥暴力内容、网络不法分子，以及旨在让人不断刷屏的诱导算法侵害。

尽管有越来越多证据显示社交媒体会带来危害，但要求获得禁令豁免的Reddit辩称，目前对此尚未达成“科学共识”，并指目前几乎没有研究能证明某些平台比其他更安全。

高等法院也将听取澳洲“数码自由项目”（Digital Freedom Project）的陈词。该组织认为，禁令限制青少年参与政治讨论的权利。

这个倡议组织在书面陈词中说：“对于包括16岁以下青少年在内的澳洲年轻人而言，社交媒体是获取新闻和参与政治交流的重要渠道。这项限制也可能会剥夺他们获取联系、支持和参与（政治）的有益途径。”

Reddit和“数码自由项目”去年分别宣布对这项禁令提出法律挑战。目前尚不清楚高等法院需要多长时间来审理。不过，即便是审理速度最快的裁决，通常也需耗时数月。

目前，多个国家已表示有意效仿澳洲的社媒禁令做法，包括新西兰、英国、法国和土耳其。

不过，澳洲一个研究团队今年较早时发表研究指出，几乎没有证据表明青少年会因为这些限制措施而远离社交媒体。