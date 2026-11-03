韩国总统李在明夫妇、国务委员和总统府青瓦台工作人员等出访欧洲的团队成员个人信息今年6月在互联网遭大规模泄露，政府却在五个月后才发现并召开紧急会议应对，引发争议。

韩联社报道，6月2日，一份名为“乘客名单（韩国-比利时）”的文件被传至某付费网络安全服务相关网站上。

文件中包含李在明夫妇、时任青瓦台政策室长金容范、国家安保室长魏圣洛、国务总理韩圣淑、多个部门长官等高官，以及青瓦台和外交部所属职员、总统警卫处所属警卫员、青瓦台跑口记者等，总计168人的个人信息。

这些人是李在明6月出访欧洲期间搭乘总统专机的随行人员。泄露信息涵盖他们的韩英文姓名、所属机构和职务、出生日期、护照号码，以及护照签发日期和有效期等。

这个消息最早由韩国广播公司（KBS）在星期一（11月2日）报道。目前，涉事文件已被禁止阅览。

据报道，文件被泄露的网站专门提供付费检测服务，可检查电脑文件或网址是否存在恶意软件感染风险。因此，这个文件有可能是在接受恶意软件检测时被上传的。

不过，报道指出，总统及政府主要官员个人信息大规模泄露，且泄漏时间早于李在明启程出访欧洲的时间，政府却在信息‌泄露‌约五个月后才‌知情‌，引发外界对警卫和安保存在漏洞的质疑。

青瓦台方面说，在得知信息泄露后已经采取行动，外交部等有关部门也将采取进一步措施。外交部也说，严正看待这次事件，并正深入调查事件的具体原委。

根据青瓦台首席发言人姜由桢在书面简报，秘书室长林光铉星期二（3日）在紧急会议上说，这个事件性质严重，不容忽视。

他强调，要彻查事件原委和信息外泄范围等，追究有关机构管理不善的责任。他也要求有关机构全面检查总统出访安保管理系统存在的问题，并制定切实有效的对策，以防类似事件再次发生。