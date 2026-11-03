一艘悬挂印度国旗的商用船只在阿曼外海遇袭，导致一名印度籍船员丧命。

根据印度外交部星期二（11月3日）发声明说，遇袭的“MSV Al Jusufi”号船只，星期一（2日）事发时正处于阿曼利马（Limah）附近海域。

法新社引述印度航运部长索诺瓦尔（Sarbananda Sonowal）在社交媒体发表的声明报道，这艘油轮遇袭时，船上共有14名印度籍海员。

索诺瓦尔说：“虽然有13名船员安全撤离并获阿曼海岸警卫队救起，但我深感悲痛地通报，我们有一名来自古吉拉特邦的海员阿吉吉（Gandhar Nahim Ajij），因伤势过重不幸身亡。”

印度外交部指出，印度驻阿曼大使馆正与阿曼当局协调，协助获救的印度公民尽早回国。

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印度是全球商船海员的最大来源国之一。根据印度航运部的数据，去年印度共有超过32万名活跃海员。

自美国和以色列今年2月28日对伊朗发动袭击以来，已有多名印度海员在霍尔木兹海峡的袭击事件中丧生印度外交部已多次谴责针对商船的袭击行为，并呼吁确保国际水域的航行安全与畅通无阻。