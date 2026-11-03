一艘悬挂印度国旗的商用船只在阿曼外海遇袭，导致一名印度籍船员丧命。

根据印度外交部星期二（11月3日）发声明说，遇袭的“MSV Al Jusufi”号船只，星期一（2日）事发时正处于阿曼利马（Limah）附近海域。

法新社引述印度航运部长索诺瓦尔（Sarbananda Sonowal）在社交媒体发表的声明报道，这艘油轮遇袭时，船上共有14名印度籍海员。

索诺瓦尔说：“虽然有13名船员安全撤离并获阿曼海岸警卫队救起，但我深感悲痛地通报，我们有一名来自古吉拉特邦的海员阿吉吉（Gandhar Nahim Ajij），因伤势过重不幸身亡。”

印度外交部指出，印度驻阿曼大使馆正与阿曼当局协调，协助获救的印度公民尽早回国。

印度是全球商船海员的最大来源国之一。根据印度航运部的数据，去年印度共有超过32万名活跃海员。

自美国和以色列今年2月28日对伊朗发动袭击以来，已有多名印度海员在霍尔木兹海峡的袭击事件中丧生。印度外交部已多次谴责针对商船的袭击行为，并呼吁确保国际水域的航行安全与畅通无阻。