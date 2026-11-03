（华盛顿法新电）美国总统特朗普的第二任期至今跌宕起伏，但如果共和党在中期选举失去国会掌控权，他执政的最后两年恐怕会更加动荡，因为成为“跛脚鸭”总统的特朗普，可能也是报复心最强的特朗普。

根据法新社的分析，特朗普在中期选举后可能采取全方位搅局的策略，包括对伊朗重启军事打击、挑战选举结果，到反击民主党可能对他展开的各种调查。

乔治华盛顿大学媒体与公共事务学院院长洛格（Peter Loge）不认为特朗普会就此悄然退场，“每一次被逼入绝境，特朗普都会更加高声呐喊，并奋起反击。”

特朗普日前接受《纽约邮报》访问时已表明：“如果我们没赢，我会否决一切（民主党提出的议程）。”

他也告诉《时代》杂志：“他们（民主党人）大概将对付我，我也会对付他们。”

特朗普甚至可能会指示司法部调查所有试图追查他的民主党人，也可能干预中期选举，包括上庭挑战计票结果或阻止有争议的成绩获得认证。

特朗普不愿遗留“战争贩子”污名

特朗普即便真沦为“跛脚鸭”总统，在外交政策领域仍拥有广泛权力。虽然他在中期选举前夕暗示美伊新一轮谈判可能达成协议，但也不排除对伊朗重启大规模军事行动。

布鲁金斯学会学者何瑞恩（Ryan Hass）说：“我认为他不希望自己留下‘战争贩子’的政治遗产。他希望留下的名声是让美国变得更强大。”

随着美伊战事持续，外界猜测，向来不愿承担责任的特朗普可能会解雇战争部长赫格塞斯。

特朗普要力促大国和解 却不惜疏远盟友

特朗普自视为和平缔造者，他可能继续施压迫使乌克兰与俄罗斯达成和解。新一轮三方会谈已定于下周举行。

特朗普也正在寻求与他视为大国平起平坐的领袖——中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京缓和关系。三人可能于本月稍后在中国举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间会面。

何瑞恩认为，特朗普可能推动甚至加速让美国继续从部分北约和西方盟友的关系中收缩。不过在贸易方面，特朗普预计会继续“毫不松懈地活跃”，这可从他近期对加拿大所展现的敌意可见。

特朗普要抓紧镁光灯余晖 在华府留下个人印记

乐于成为焦点的特朗普恐怕不大乐见媒体聚光灯转向2028年总统选举的潜在继承者。虽然他已不再谈论要竞选宪法所禁止的第三个任期，但对于支持副总统万斯或是国务卿鲁比奥竞逐白宫大位，态度明显含糊。

美利坚大学教授李奇曼（Allan Lichtman）认为，特朗普肯定会试图充当“造王者”，以将焦点继续停驻在自己身上。

就像其他准备退休的人一样，特朗普可能会选择专注于“装修家园”。

中期选举前的最后一场演讲，特朗普几乎不谈政策，而是谈论他对林肯纪念堂倒影池的翻新工程和其他美化首都的计划，希望在华盛顿留下个人的实体印记。特朗普可能担心，自己不做，别人将来不会为他而做。