（华盛顿讯）美国中期选举选情紧张，资金角力也空前激烈，竞选支出料打破纪录。

美国联邦选举委员会数据显示，截至10月中旬，本届中期选举已花费超过95亿美元（约122亿新元）。

英国广播公司（BBC）报道，追踪竞选资金的独立机构“公开秘密”（Open Secrets）按照以往选举周期趋势估算，本届中期选举的总竞选开支料接近120亿美元，这将比2022年高出约三成，使本次中期选举成为美国历来最昂贵的一届。

当中，超过一半的竞选支出来自政治行动委员会（PACs）和超级政治行动委员会（Super PACs），它们在11月3日投票日前，向一些关键选战投入了巨额资金。

和传统的政治行动委员会（PAC）不同，超级政治行动委员会可接受个人、企业和工会无上限的捐款，这些捐款虽不能直接提供给候选人，但能间接地用来为他们造势。

本届选举的最大个人金主是亿万富豪马斯克。他已斥资近5亿美元支持共和党候选人，尤其是在得克萨斯州。得州是选情最激烈的州属之一，也是马斯克多家公司的所在地。

民主党的最大个人捐款者则是纽约前市长布隆伯格，他捐出了超过6000万美元。

据自由派智库布伦南司法中心统计，截至10月14日，本次选举的前40大金主共捐出24亿美元，是历届中期选举同期新高。

至于竞选资金的用途，竞选团队和政治团体除了聘用工作人员在基层拜票、举办竞选活动和进行内部民调外，大部分资金都用于投放广告，尤其是电视广告。

广告追踪机构AdImpact的数据显示，截至10月底，本次选举的广告支出已达111亿5000万美元。