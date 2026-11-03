美国得克萨斯州联邦参议员选举陷入激战，共和党候选人帕克斯顿与民主党候选人塔拉里科势均力敌。民主党希望打破自1994年以来未曾赢得得州全州性选举的纪录，共和党则力图守住这个关键票仓及日益脆弱的参议院多数优势。

美联社报道，得州长期是共和党堡垒，特朗普在2024年总统选举中轻松胜出。不过，随着伊朗战争及生活费高涨引发选民不满，共和党今年面临更严峻挑战。

得克萨斯州总检察长、共和党联邦参议员候选人帕克斯顿11月2日在得州艾伦市举行的选前最后一场竞选活动上发表演说。（路透社）

现任得州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）在特朗普支持下，击败寻求连任的共和党参议员科宁（John Cornyn），赢得党内初选。但他过去涉及的多起法律与道德争议，成为选战包袱。

帕克斯顿2023年曾因腐败指控遭弹劾，最终获共和党主导的州参议院裁定无罪。联邦政府对他的腐败调查也在未提出指控的情况下结束。他还曾被指婚外情，妻子如今正以宗教理由申请离婚。

塔拉里科（James Talarico）则将帕克斯顿塑造成腐败政治体制的代表，批评亿万富豪利用金钱操纵政治，争取温和派共和党及独立选民支持。

得州民主党联邦参议员候选人塔拉里科11月2日在奥斯汀举行的竞选集会上发表演说。（法新社）

全球首富马斯克为支持共和党参议院选战的政治行动委员会捐出1亿5800万美元，另向支持帕克斯顿的组织捐款1000万美元。塔拉里科以此抨击富豪对政治的过度影响。

帕克斯顿则主打文化战争议题，批评塔拉里科在性别及宗教问题上的立场过于激进，不符合得州保守价值观。他尤其针对塔拉里科曾称上帝是“非二元性别”的言论发起攻击。

塔拉里科试图淡化过去具争议的言论，转而强调自己的宗教信仰与关注民生的政治理念，并呼吁选民超越左右派之争，将焦点放在富豪与普通民众之间日益扩大的经济鸿沟。