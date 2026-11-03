英联邦政府首脑会议星期二（11月3日）在加勒比海岛国安提瓜和巴布达正式开幕。面对全球贸易紧张局势和地缘政治动荡，各国领导人将重点讨论加强内部贸易、应对气候变化，以及英国殖民时期奴隶贸易的赔偿问题。

美联社报道，英联邦由横跨五大洲的56个成员国组成，人口合计约27亿。此次为期四天的峰会，除成员国领导人外，卡塔尔、科威特、巴林、巴西及阿联酋等国官员也将出席。

英联邦秘书长博奇韦（Shirley Botchwey）说，全球冲突、经济冲击、生活费上涨及关税武器化，正直接影响民众生计。面对美国总统特朗普加征关税，各成员国须加强内部贸易、吸引投资并减少贸易壁垒，以降低外部冲击。

英国首相伯纳姆日前表明，愿就英国参与跨大西洋奴隶贸易正式道歉，但拒绝支付赔偿金，转而提议推动债务重组，协助英联邦最贫穷国家。

部分加勒比国家领导人要求峰会讨论奴隶贸易赔偿。安提瓜和巴布达赔偿支持委员会主席奥马德强调，单纯道歉并不足够，英国还须采取实际行动弥补历史伤害。

气候变化也是此次峰会重点。英联邦有49个成员国濒临海洋，面临海平面上升威胁。各国预计设立基金，协助成员国从化石燃料转向可再生能源，并推动为约1000万名年轻人提供数字技能培训。

英国国王查尔斯三世及王后卡米拉也出席峰会。