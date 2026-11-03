美国中期选举焦点虽集中在共和党和民主党之间的较量，但今年至少有10名独立候选人参选。其中，民主党在三个共和党传统票仓退出选战，为独立候选人让路，希望借此打破共和党的长期优势。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，目前，美国参议院有两名独立议员，分别是佛蒙特州的桑德斯（Bernie Sanders）和缅因州的金（Angus King），两人都与民主党共同组成议会党团。

佛蒙特州独立参议员桑德斯（Bernie Sanders）10月25日在威斯康星州欧克莱尔举行的造势集会上发表演说。（法新社）

众议院则只有一名独立议员，即加利福尼亚州的凯利（Kevin Kiley）。他今年3月退出共和党，但在众议院仍与共和党共同组成党团。

今年，民主党在艾达荷州、内布拉斯加州和南达科他州的选战中退让，支持独立候选人挑战共和党。这项策略过去曾在数场参议院选举中尝试，但至今尚未在联邦层级取得胜利。

其中，内布拉斯加州独立候选人奥斯本（Dan Osborn）2024年挑战共和党参议员菲舍尔（Deb Fischer），虽然最终落败，却大幅压低对手得票率。菲舍尔的表现不仅逊于同年特朗普在当地的得票率，也是共和党参议员候选人20年来在该州最差的成绩。

内布拉斯加州独立参议员候选人奥斯本（Dan Osborn）11月2日在拉维斯塔举行的竞选活动上与支持者打招呼。（法新社）

内布拉斯加州共和党参议员菲舍尔（左）10月20日在弗里蒙特出席竞选活动时发表讲话。（彭博社）

2022年，犹他州独立候选人麦克马林（Evan McMullin）也曾将与共和党对手的得票差距缩小至10个百分点以内，迫使共和党以53%的得票率保住席位，创下该党自1976年以来在当地参议员选举的最差表现。

这些案例显示，尽管独立候选人尚未成功打破共和党在这些州的优势，但民主党退让、集中支持独立人士的策略，已为传统共和党票仓带来更激烈的竞争。