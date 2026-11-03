苹果首款折叠手机iPhone Duo上市仅一周多便迅速售罄，但部分用户反映屏幕出现裂痕。苹果承认，目前仍难以预测何时能补足库存，满足市场需求。

英国广播公司（BBC）报道，今年9月接替库克出任苹果首席执行长的特努斯（John Ternus）星期一（11月2日）说，对iPhone Duo上市初期的市场反应感到振奋。这款手机在美国售价1999美元（约2500新元）。

苹果首席运营长卡恩（Sabih Khan）指出，需求持续强劲，公司尚无法确定何时能恢复稳定供货。

不过，新手机也出现质量问题。部分用户反映折叠屏幕内侧出现裂痕，苹果上周表明，受影响的设备数量不多，公司将为相关用户更换手机。

苹果最新财报显示，截至9月26日的三个月内，iPhone销售额同比增长17%，达570亿美元，Mac电脑销售额也增长27%，至107亿美元，双双创下纪录。不过，iPad及穿戴设备销售额分别下跌10%和7%。上述业绩尚未计入10月底上市的iPhone Duo销量。

苹果全年营收增长15%，达4790亿美元。

此外，苹果仍面临先进晶片及存储器供应紧张的问题。随着人工智能（AI）产业推高存储器需求，相关成本持续上涨。苹果预计，供应限制将延续至明年，尤其影响Mac和iPad产品，并对利润率构成压力。