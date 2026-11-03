澳大利亚中央银行星期二（11月3日）宣布加息25个基点，将基准利率上调至4.85%，创18年来新高。这是澳洲央行今年第五次加息，但决策层出现分歧，市场预期央行可能在12月暂停加息。

综合路透社和澳大利亚广播公司（ABC）报道，澳洲央行货币政策委员会以六票赞成、三票反对通过加息决定。三名反对者主张维持利率不变，主要担忧房地产市场疲软及失业率上升。

央行最新预测显示，今年第四季整体通胀率将升至4.5%，直到2027年底才有望降至3%以下，比此前预测推迟约九个月。失业率目前为4.7%，预计2028年底升至5.1%。

央行行长布洛克说，经济增长将明显放缓，但央行不希望将经济推入衰退。她警告，中东冲突及国际油价高企仍可能进一步推升通胀。

与此同时，工党政府的公共开支也成为争议焦点。尽管政府近年来推出减税、能源补贴及育儿津贴等措施，缓解民众生活费压力，但有观点质疑，相关支出可能刺激需求，使通胀更难回落。

经济师理查森估计，政府每年若削减70亿至100亿澳元（约62亿至89亿新元）开支，抑制需求的效果可能相当于央行加息一次。

不过，澳洲财长查默斯强调，政府必须兼顾通胀、财政及民生压力。

布洛克说，在今年累计加息125个基点后，央行有必要评估紧缩政策的效果，但不排除进一步加息。