（伦敦综合电）英国一名探险家在历经28年后，终于完成徒步穿越四大洲的壮举。他周一回到英国老家，与父母、儿子和素未谋面的12岁孙女团聚。

57岁的布什比（Karl Bushby）1998年11月从智利启程，当时他年仅29岁，婚姻破裂后，妻子带着儿子回到北爱尔兰。在开启行程前，他为自己定下两条铁则：全程不得借助任何交通工具，以及在完成挑战之前绝不回家。

布什比最初估算这段路程大约需要五年才能走完，但他深知这并不现实。“我们猜测需要12年多，而且是多出不少。但我们做梦也没想到，竟然是28年。”

布什比的旅途纵贯南美洲、北美洲、亚洲、欧洲，他穿越丛林、荒漠与极地冰原，也踏过白令海峡冰面，并先后横渡里海、英吉利海峡，以纯人力方式完成跨洲跨国行进。

布什比说，整个5万公里的旅程充满了后勤方面的棘手难题，也不乏惊心动魄的时刻，甚至让他一度觉得“自己快要没命了”。

他感谢沿途遇到的好心人，从旅店老板到那些“最贫困的人”，称他们曾慷慨地为他提供米饭和饮品。

布什比曾多次被迫暂停行程，包括莫斯科方面拒绝向他发放签证、2008年的金融危机以及随后的冠病疫情。在这些期间，他会暂时休息，待问题解决后，才回到当初中断的地方，继续旅程。

10月初，布什比从法国出发，游过英吉利海峡，回到了英国。星期一（11月2日），他回到父母位于英国东北部港口城市赫尔（Hull）的家，1000多人在市中心迎接他，他一出现，现场就爆出欢呼声。

布什比（中）周一回到英国赫尔的老家，与父母、儿子（左一）和素未谋面的12岁孙女（右一）团聚。（路透社）

经过漫长的旅程后，布什比说，他接下来将专注于纪录片的制作，同时着手写书，并重新适应正常生活。