朝鲜劳动党总务部长金与正罕见就美国指控朝鲜黑客窃取63亿美元（约80亿新元）加密资产发表谈话，斥责有关指控是“严重政治挑衅”，并警告将重新审视美国的敌对态度。分析认为，金与正亲自回应，既意在阻止国际社会进一步施压，也可能借此向华盛顿传递外交信号。

朝中社星期二（11月3日）报道，金与正前一天发表谈话，批评美国将全球最大加密货币交易所币安（Binance）发生的巨额资产失窃案归咎于朝鲜，是毫无根据的政治挑衅。

她指责美国企图误导国际舆论，将全球网络犯罪与朝鲜挂钩，损害朝鲜国家尊严，构成严重主权侵犯。她警告，朝方将密切关注美国持续采取的挑衅行为，并从多个方面重新审视华盛顿的敌对态度。

金与正此次谈话，被视为回应美国联邦调查局（FBI）10月31日指认朝鲜黑客组织TraderTraitor为币安失窃案幕后黑手的声明。

韩国统一部官员指出，这是金与正首次亲自回应国际社会对朝鲜网络活动的指控。今年8月，韩美日等11国联合警告朝鲜通过网络攻击窃取加密资产时，平壤仅由外务省发言人出面反驳。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出指出，在国际制裁持续的情况下，加密资产盗窃已成为朝鲜获取外汇及筹措武器开发资金的重要渠道。金与正此次迅速表态，可能意在阻止美国推动新一轮制裁。

韩国统一研究院高级研究员洪珉则认为，金与正一方面警告美国不要进一步施压，另一方面也保留朝美对话的可能性。

币安案黑客洗钱套现 过程可能长达数年

尽管金与正高调否认朝鲜涉案，英国《金融时报》3日报道，涉案的黑客正通过拆分转账、兑换币种及去中心化金融（DeFi）平台等方式，展开复杂洗钱行动。

在最初被盗的63亿美元资产中，部分已被冻结，目前仍有约33亿美元处于黑客控制之下。

区块链分析公司Chainalysis指出，由于涉案金额庞大，洗钱过程可能持续数月甚至数年。黑客可能长期持有部分资产，等待变现机会。

据区块链分析公司Elliptic披露，黑客得手后仅数分钟，便将价值4亿3400万美元的稳定币泰达币（USDT）兑换成以太坊（ETH），以规避资产冻结。黑客也可能沿用去年Bybit交易所失窃案的洗钱模式，将资产逐步转换为比特币，再通过场外交易经纪商套现。

Elliptic联合创始人罗宾逊指出，黑客可能沿用此前Bybit交易所及其他朝鲜黑客案件的洗钱模式，通过以华语圈为主的场外交易经纪商，将被盗加密资产套现。

另外，美国国务院2日指出，朝鲜日益依赖网络犯罪规避国际制裁，并为核导弹项目筹资，已构成全球性问题。不过，美方未直接回应币安失窃案，也未公布具体应对措施。

此外，韩国国家情报院已对全国2100多个中央政府部门及地方自治团体等机构展开紧急网络安全检查，要求排查对外网络接口、监控系统运行及安全补丁安装情况，以防范潜在网络攻击。