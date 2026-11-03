日本北海道海边近日出现一座特别的电话亭，里面的黑色转盘电话没有连接任何线路，却能让失去亲人的民众拨出思念，向逝者倾诉未说出口的话。

这座名为“海之电话”（Umi no Denwa）的电话亭，星期天（11月1日）在北海道罗臼町启用，主要供2022年知床半岛观光船沉没事故的遇难者家属使用。那场事故造成20名乘客和船员死亡，另有六人至今下落不明。

发起人是63岁的当地渔民樱井健二。他多年来协助搜寻失踪者，并在出席涉事观光船公司负责人过失致死案的审讯时，目睹家属承受的痛苦，因此萌生设立电话亭的想法。

他受到岩手县大槌町“风之电话”的启发。后者同样没有连接电话网络，供2011年日本311大地震罹难者家属向逝去的亲人倾诉心声。

樱井在知床半岛东侧的峰滨渔港附近租下国有土地，搭建电话亭，并获得遇难者家属协助。

一名在沉船事故中失去前妻及七岁儿子的父亲，在电话亭启用当天拿起听筒说：“你们还好吗？我很想你们。我会随时来这里和你们说话。”

他说，失去亲人的悲痛永远不会消失，但把思念化为言语，让他的心情稍微平静下来。

樱井希望，这座面向大海的电话亭能成为遇难者家属寄托哀思、获得慰藉的地方。