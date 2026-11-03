比利时是受影响最严重的国家之一，截至周一（11月2日）下午，全国至少76家超市及其他零售门店报告冷藏系统出现问题。

（布鲁塞尔‌综合电）欧洲至少九个国家的超市疑遭网络攻击，比利时、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和瑞典的超市称他们的制冷系统出现故障，温度在夜间升高，迫使部分零售商丢弃食品。

瑞典ICA连锁超市一家门店的销售经理说，袭击发生在当地时间凌晨2时，但直至数小时后超市才发现所有制冷设备的温度被调高至50摄氏度。

三周前，法国超市也曾遭遇网络攻击，数百家门店被迫丢弃变质食品。目前还没有人出面承认干下攻击事件。

欧盟委员会食品和农业事务委员汉森说，欧盟严肃看待这些网络攻击，并指这是蓄意破坏欧盟食品供应链、削弱消费者信心的企图。

丹麦制冷系统制造商丹佛斯（Danfoss）说，此次欧洲各地以及上月法国超市遭受网络攻击都涉及该公司产品。

网络安全专家说，在法国超市被黑客入侵后，许多零售商将存在安全漏洞的丹佛斯制冷控制系统从网络上断开，以便进行维修或更换。不过美国网安公司Forescout科技研究部副总裁桑托斯说，截至上周仍有近5000套丹佛斯制冷系统暴露在互联网上，且可能存在安全漏洞。

Forescout指出，自今年年初以来，已发现超过20起针对制冷系统的攻击事件，其中多起与亲俄黑客组织有关，而从现有证据来看，这些攻击不太可能是出于金钱目的。桑托斯说：“很可能是有人在向社会传递某种信号——即他们有能力扰乱我们的食品供应。”

美国网安公司Zscaler的专家达洛伊警告，如果没有适当的保护措施，任何连接到互联网的工厂或设备，从汽车制造商到电力或交通基础设施，都可能面临类似袭击。

比利时网安中心发言人埃格斯指出，此类攻击事件日益增多，部分原因在于人工智能（AI）的应用。她说所有信息技术系统都可能存在漏洞，而现在通过AI可利用这些弱点乘虚而入。