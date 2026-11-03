（墨尔本彭博电）美国研究显示，长期冠病后遗症（long Covid，简称长冠病）病人的康复情况因症状不同而存在巨大差异。对于那些多个身体系统受影响的患者来说，康复的可能性远低于总体康复率预估，在感染后三年症状持续改善的患者不到五分之一。

根据《内科学年鉴》星期一（11月2日）发布的研究报告，研究员追踪了1019名在首次感染一年后仍疑似患有长冠病的成年人，结果发现，在随后的三年中，约半数参与者的症状持续改善，约四分之一的症状完全缓解。

但患者康复情况因症状类型而异，且差距悬殊。出现嗅觉或味觉变化等症状的长冠病患者中，约60%在三年内病情有所改善；相比之下，多个身体系统受波及的患者，好转率不足19%。

长冠病可致疲劳、认知功能障碍、劳累后不适，并可能引发涉及多个器官系统的问题。目前尚无针对长冠病的获批治疗方法。

这项研究属于美国国立卫生研究院（NIH）资助的康复计划的一部分，追踪的症状包括疲劳、脑雾、头晕、心悸、气短以及嗅觉或味觉变化。