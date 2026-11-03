美国中期选举星期二（11月3日）举行投票，由于各州投票站关闭时间及计票速度不同，选举结果将陆续出炉。

对新加坡读者来说，星期三（4日）早上8时至中午12时是追踪选情的关键时段，多个参议院关键战区将在这段时间陆续结束投票并展开计票。

以下时间均为新加坡时间，日期为11月4日（星期三）。

早上7时：首批投票站关闭

美联社报道，印第安纳州和肯塔基州大部分地区率先结束投票。不过，两州须等所有投票站在早上8时关闭后，才会宣布全州性选举的胜负。

早上8时至8时30分：首批参议院关键战区结束投票

佐治亚、南卡罗来纳、北卡罗来纳和俄亥俄州陆续关闭投票站，参议院选战备受关注。这些州计票速度通常较快，可能率先反映两党选情。

2024年大选期间，佐治亚州在投票结束约三个半小时后，已完成90%的计票。

早上9时：佛罗里达、缅因州等选情受关注

佛罗里达、缅因州、新罕布什尔州及宾夕法尼亚州等地结束投票，重点包括佛州、缅因州和新罕布什尔州参议院选举。

佛州计票速度较快，2024年大选时在当地晚上8时07分，即新加坡时间上午9时07分，已完成90%的计票。不过，缅因州等地可能需要更长时间。

早上10时：得州等关键战区全面结束投票

这是另一个重要时段。得克萨斯、艾奥瓦、堪萨斯、密歇根、内布拉斯加和威斯康星等州全面结束投票。

其中，得州共和党候选人帕克斯顿与民主党候选人塔拉里科的参议员争夺战尤其受瞩目。艾奥瓦、堪萨斯、密歇根和内布拉斯加州的参议院选举，也可能影响国会权力格局。

中午12时：加州及华盛顿州结束投票

西岸的加州和华盛顿州结束投票，焦点包括加州州长选举、拟向亿万富豪征收财富税的第40号公投提案，以及两州众议院选举。

不过，两州主要采用邮寄投票，计票时间较长。2024年大选时，加州直到选举九天后才完成90%的计票，华盛顿州则花了四天。

下午1时至2时：最后一批投票站关闭

夏威夷和阿拉斯加州陆续结束投票，阿拉斯加的参众两院选举值得关注。由于邮寄选票须陆续送达，当地部分结果可能延迟公布。

投票站关闭不代表结果立即揭晓，部分竞争激烈的选区可能需要数日才能确定胜负，美国国会控制权的最终归属也未必能在投票当晚明朗。