（华盛顿综合电）本星期二（11月3日）是美国中期选举投票日，各地投票站从美东时间当天傍晚6时（新加坡星期三上午7时）至星期三凌晨1时之间关闭，各州随即将陆续开票。若选情胶着，国会两院控制权或需数日才能确定。

在投票日前夕，民主与共和两党都展开最后冲刺。民主党人集中火力在艾奥瓦、俄亥俄、堪萨斯和得克萨斯等传统红州宣传他们的经济政策主张，同时努力遏制内讧对选情的负面影响；共和党人则试图把民主党对手描绘成危险的激进分子。

得州自1988年以来未曾选出民主党籍参议员，这回情况可能有变。竞选得州参议员的民主党候选人塔拉里科在最后一天的竞选活动上，痛批特朗普政府的“腐败关税”推高了食品杂货的价格，并指总统特朗普在中东发动新战争导致燃油价格飙升。

得州的共和党参议员候选人帕克斯顿则避谈经济，转从文化和价值观层面攻击对手。他称塔拉里科是“讨厌吃肉的纯素食主义者”，还没有根据地指他和纽约市长马姆达尼都是民主社会主义者。

不过，帕克斯顿承认共和党这次处境不妙。“得州从未如此接近失守。”

在密歇根州，民主党参议员的穆斯林候选人埃尔-赛义德也主打经济牌，并对特朗普指他是“圣战分子”做出反击。

他告诉选民说：“我的名字和信仰不是你们负担不起加油费的原因。它们也不是你们买不起日用品、看不了医生的原因。这一切是他们的政策造成的。”

对于民主党籍密歇根州众议员史蒂文斯倒戈支持共和党参议员候选人罗杰斯后被开除党籍，埃尔-赛义德几乎完全不谈，而是强调自己参选是为了选民。对于为此事感焦虑的支持者，他说：“去投票吧。”

最后一场造势大会 特朗普大谈翻修工程

面对民主党的经济问责攻势，特朗普在最后一场选前造势大会上却大谈华盛顿的各项翻修工程，显得与民情脱节。

他星期一在林肯纪念堂倒影池前，用很大的篇幅介绍倒影池翻修细节，包括清除水藻和重铺草地遇到的挑战，还一一介绍了华盛顿的高尔夫球场、景观步道等新工程。针对选民最关心的经济问题，他又是笼统地指称“美国经济发展得非常好”。

美国总统特朗普的选前最后一场造势大会地点选在刚完成翻修的林肯纪念堂倒影池前。他对选民最关注的经济问题着墨不多，而是展示大幅照片，一一介绍华盛顿近期的多项翻新工程，包括倒影池。（路透社）

特朗普不忘攻击民主党，称对方“提名了美国史上最极端且最危险的一批候选人”，但也坦承共和党此次选举可能失利。“不知为何，在任总统往往无法在中期选举中获胜，但我们已尽了最大的努力。”

路透社和益普索星期一完成的民调显示，仅约32%的美国受访者认可特朗普的执政表现，同两星期前的31%低点相近。这项民调也显示，在注册选民中，约46%表示会投票支持民主党候选人，38%选择共和党。

共和党目前掌控参众两院。一般预料此次选后，民主党应可夺众院控制权，参院归属尚存变数。

两党激烈交锋之际，特朗普政府试图介入选举的司法行动接连遭受挫败。司法部星期一向最高法院提出紧急申请，要求暂时阻止加州计算超过2万登记选民的邮寄选票，称这些选民可能不是美国公民。高院数小时后便驳回申请。

美国联邦地区法官丘特坎同日下令暂禁政府执行一项据称是为了防止非公民投票的计划。

根据这个计划，司法部和国土安全部将向各州发出可能不具备公民身份的登记选民名单，要各州选务官员把这些选民的选票隔离开来，在确认他们的公民身份之前不予计票。