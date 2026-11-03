（华盛顿综合电）美国总统特朗普在中期选举前夕释放与伊朗谈判取得进展的信号，称双方有望避免重燃战火。伊朗方面也说，双方正通过调解方频密磋商。

特朗普周一（11月2日）在他的社交媒体平台Truth Social发文说，可能同伊朗达成协议，并指伊朗希望尽快达成协议。

美国副总统万斯周一也对记者说，谈判确实取得一些进展，他和特朗普都对达成协议持乐观态度。

伊朗议会议长、首席谈判代表卡利巴夫周二称，尽管伊朗已做好战争准备，但还是向华盛顿作出理性的回应。他说，结束战争与否，主动权掌握在美国手中。

伊朗外长阿拉格齐周一称，伊朗正通过调解方与美国间接谈判。他接受伊朗官媒伊斯兰共和国通讯社（IRNA）采访说：“考虑到当前局势的敏感性和严重性，各方正在进行非常密集的磋商和讨论”。他也说，卡塔尔和巴基斯坦在这些谈判中，发挥非常积极的调解作用。

调解方争取伊朗停止海峡袭击行动 换取美国解封伊朗港口

中东地区两名官员透露，调解方正在试图推动一项框架安排，即伊朗停止在霍尔木兹海峡发动袭击，换取美国解除对伊朗港口的封锁。各方本周将举行更多次会谈。

不过其中一名官员说，以色列总理内坦亚胡正同美国高官合作，劝说特朗普在中期选举后发动一场短促但大范围的空袭行动。然而，特朗普不愿承诺展开军事打击。

另外一名中东官员透露，美国的中东盟友已警告，再对伊发动大规模打击，将动摇中东的稳定，并导致伊朗支持的胡塞武装组织加大对沙特阿拉伯与红海商船的袭击。到时，伊拉克境内伊朗支持的武装民兵可能会乘机发难。

袭伊行动未曾停止 美媒：美军周一袭击伊南格什姆岛

由于外交努力似乎有所进展，油价周一大幅下跌。特朗普周一在华盛顿发表演讲时提到了油价下滑，试图淡化美伊战争的规模。他称双方已经几个月没有打仗了，他不知道这还算不算是战争。

尽管美伊看起来在逐步迈向达成协议，《华尔街日报》周一引述美国官员的话说，美军当天袭击了伊朗南部的格什姆岛（Qeshm Island）。特朗普周二接受福克斯新闻访问时证实了这次袭击。

特朗普说：“他们耗时约两个月建造了一处防空设施……美国一直在观察建设过程，它刚完工，我们昨晚就非常漂亮地打击了它。”

格什姆岛位于霍尔木兹海峡北侧，是伊朗最大的岛屿。岛上建有大型地下导弹基地、海军基地以及一座海水淡化厂。战争爆发后，美国曾将这岛屿列为打击目标，美官员也讨论过要占领此岛屿。

过去几周，美国一直在秘密对伊朗实施一系列有限打击，袭击格什姆岛是最新的一次。美方官员称，这些袭击属于防御性质，旨在防止伊朗肆意袭击霍尔木兹海峡的商船。

一名官员解释说，美国一直刻意对这类有限打击保持低调，是不要让外界以为美国有意恢复大规模作战行动。针对有关报道，美军中央司令部没有置评。