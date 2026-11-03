美国中期选举星期二（11月3日）举行，《纽约时报》走访选民发现，生活费上涨及伊朗战争成为部分民众投票时的重要考量。

艾奥瓦州得梅因市57岁选民巴巴（Godpower Babaa）投票支持民主党。他说，汽油和食品价格不断上涨，迫使家人减少外出用餐及度假开销。

他批评伊朗战争说：“我们不需要这场战争。它现在对任何人都没有好处，却吞噬了我们一大笔收入。”

得克萨斯州沃思堡40岁选民明纳（Charity Minner）则说，负担能力是她最关心的议题，因此投票支持民主党参议员候选人塔拉里科（James Talarico）。

得州民主党联邦参议员候选人塔拉里科11月2日在奥斯汀举行的选前最后一场竞选集会上，向支持者挥手致意。（路透社）

她说，塔拉里科分享自己家庭应对生活费压力的经历，让她相信他会优先处理民生问题。

“我希望把票投给一个我认为是好人的候选人。”

新罕布什尔州萨默斯沃思市60岁的志愿者埃里克森（Rosalind Erikson）则说，她会根据自己的价值观投票，支持允许在学校祈祷的候选人。

她相信特朗普的经商经验有助降低生活费，并为他的施政辩护说：“特朗普看到了民众面临的困难，所以他正挺身而出，尽力在各方面取得平衡。”