美国加利福尼亚州星期二（11月3日）举行公投，决定是否向亿万富豪征收一次性5%的财富税。若获通过，加州将成为全美首个对亿万富豪净资产征税的州，但这项提案引发民主党内部分歧，也促使科技富豪投入巨资阻止法案通过。

美联社报道，根据第40号公投提案，净资产超过10亿美元（近13亿新元）的加州居民，须缴纳一次性5%的财富税，所得税收主要用于填补联邦政府削减医疗拨款造成的缺口。支持提案的工会估计，加州未来五年将损失1000亿美元联邦医疗拨款。

民主党籍参议员桑德斯力挺提案，认为这是缩小贫富差距、确保富豪缴纳合理税款的重要一步。不过，同属民主党的加州州长纽森反对，警告征税可能迫使富豪迁离加州，削弱州政府财政收入。

这场公投已成为加州历来最昂贵的公投战之一。科技巨头和风险投资家纷纷出资反对，反对阵营筹得的资金约为支持阵营的10倍。

谷歌联合创办人布林和佩奇在提案公布后，已开始减少与加州的联系。Meta首席执行官扎克伯格则表明，未来八年将留在加州，并与公司达成协议，以便缴税时无须出售持股。

反对阵营也推动另外两项公投提案，试图禁止对金融资产等个人财产征收新税。相关政治行动委员会已筹得逾3亿3300万美元，其中约三成来自布林。即使财富税提案通过，若其中一项反制提案获得更多赞成票，财富税仍无法实施。

民调显示，选民态度出现逆转。加州公共政策研究所10月中旬的调查显示，52%受访选民反对征税，46%支持；9月初则有52%支持、46%反对。