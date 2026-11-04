美国总统特朗普两名儿子间接持股的一家矿业公司，计划明年在美国上市，估值达20亿美元（约26亿新元）。这家公司的钨矿项目有望获得美国政府高达16亿美元融资支持，引发民主党议员对特朗普家族潜在利益冲突的质疑。

《华尔街日报》报道，这家计划更名为Kaz Resources的矿业公司，拟通过直接上市方式在美国挂牌，取代原先的企业合并上市计划。

公司核心资产是位于哈萨克斯坦的一座计划开发中的钨矿（tungsten ore），哈萨克斯坦国有矿业公司也持有部分权益。公司估计，矿场未来产量可占全球钨产量的15%，目标是在2030年投产。

钨是制造军火、晶片等产品的重要原料。目前中国主导全球钨市场，近年来收紧出口管制，推动价格上涨。美国正寻求降低对中国钨供应的依赖，加强关键矿产供应链。

美国进出口银行及国际开发金融公司已发出意向函，表示有意为项目提供合计最高16亿美元融资，但尚非正式拨款承诺。

特朗普长子小唐纳德和次子埃里克通过投资公司间接持有Kaz Resources股份。知情人士透露，两人上市后持股比例预计低于1%，若公司估值达到20亿美元，股份价值将低于2000万美元。

民主党参议员沃伦此前质疑，特朗普家族持股的企业寻求政府融资支持，可能涉及利益冲突。

不过，Kaz Resources负责人阿尔特豪斯（Pini Althaus）强调，特朗普两子只是被动投资者，并未参与公司经营或项目谈判。特朗普集团也称，两人没有参与交易决策，矿业开发权早在相关合并谈判前就已获批。

公司表示，改采直接上市方式将使挂牌程序更简便快捷，并计划继续推进矿场开发。