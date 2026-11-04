美国司法部在中期选举投票日展开历来最大规模监督部署行动，对民主党倾向明显的司法管辖区内监督投票，其中多数管辖区的选民以黑人和拉丁裔为主。

路透社报道，美国司法部星期二（11月3日）宣布，已向全美50个州的多个司法管辖区，派遣1000名监督员和观察员。路透社分析发现，在2024年总统选举中，民主党候选人在其中约三分之二的司法管辖区内，击败共和党候选人特朗普。

这些司法管辖区集中在可能决定美国参议院控制权的关键州，选民以黑人和拉丁裔群体占多数。

报道指，特朗普政府在选举监督问题上采取强硬立场，不仅向各州索要选民登记数据，还主张必须采取更严格措施，确保公众对选举过程的信心。

这些行动包括请求最高法院暂时阻止加利福尼亚州统计超过2万名选民的邮寄选票。联邦官员声称，这些选民很可能不是美国公民。

不过，最高法院已驳回这个请求。

批评人士认为，这些举措以及司法部上述监督计划，可能会对选民构成恐吓。

长期以来，美国司法部一直会向各州派遣监督人员，观察选举情况，但这次的规模为历来最大。

司法部高级官员声称，这次派遣行动旨在确保相关地区遵守联邦法律；在这些地区，选民以往在行使投票权时曾遇到障碍，且在竞争激烈的选举中还可能面临恐吓。

助理司法部长迪隆（Harmeet K. Dhillon）在一份声明中说：“我感到非常自豪，我们正在部署司法部有史以来规模最大的监督行动，并以坚定且非歧视的方式，努力确保选举的透明度。”

特朗普政府扩大联邦监督计划之际，一些州向当地选举官员和投票站工作人员发布新准则，明确指司法部监督人员在选举日拥有的权限有限。

包括明尼苏达州亨内平县（Hennepin County）在内的一些司法管辖区，拒绝司法部进入投票站的要求。司法部工作人员无权在现场调查，也无权以任何方式阻止选民投票。