本届美国中期选举吸引的投注额已超过14亿8000万美元（约19亿新元），创历史新高；预测公司在预测选举结果方面的可靠度面临迄今为止最大考验。

截至星期二（11月3日）选举日下午，由分析机构 BetInt 汇总的预测市场价格较中午基本保持不变。数据显示，民主党夺得众议院控制权的概率为94%，夺得参议院控制权的概率为74%；不过，部分竞争激烈的参议院席位选情赔率有所波动。

各预测公司标榜自己提供的博彩赔率准确率极高，但在美国初选和巴西总统大选中出现的几次备受瞩目的预测失准说明，它们并非万无一失。

分析人士指出，如果中期选举的最终结果与预测市场的赔率出现巨大偏差，预测行业的声誉可能受损。

美国预测公司Kalshi和Polymarket是目前规模最大的两家预测市场平台。此前，曾有几名候选人对自己的选情投注，使得这些平台面临防范不当行为的压力。

此外，华盛顿非营利组织“反腐败数据联盟”（Anti-Corruption Data Collective）的研究发现，仅需相对较小的投注额，就可能影响政治预测市场的走向。

范德堡大学法学院副院长亚达夫（Yesha Yadav）表明，星期二的选举确实是对新一波预测市场的真正考验；今年许多选战都将有助于评估预测行业的整体表现。

上述两家公司都表明，它们已加强管控措施，完全有能力防范不当行为；Kalshi禁止政治人物和他们的竞选团队成员参与政治博彩。

这些平台还指出，当大额投注导致价格波动时，市场能够迅速进行自我修正。

据“反腐败数据联盟”统计，截至星期一（2日），Kalshi在各类中期选举相关预测市场上的交易总额已达13亿3000万美元；Polymarket的国会选举相关市场上，投注总额约为1亿4500万美元。

这个组织也指出，目前已开设超过2万8000个中期选举相关预测市场。其中少数几场选战贡献绝大部分的交易量，包括得克萨斯州、密歇根州、缅因州和南卡罗来纳州的参议院选举。