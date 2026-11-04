美国中期选举期间，纽约州一个投票机出现故障。虽然当地选举官员坚称所有选票都会计入，但一些右翼意见领袖借此指控选举存在“选民舞弊”现象。

法新社报道，这起事件发生于星期二选举投票日（11月3日）当天，涉事投票站位于纽约州威斯特彻斯特县（Westchester County）。

县选举委员会说，发生涉及纸质选票的问题，导致全县各投票站的投票机无法接收选票。

不过，选举委员会强调，所有投票都会得到妥善保管，并且一定会得到统计；这些选票已放入应急票袋中。

威斯特彻斯特县部分地区属于纽约州第17选区。在这个选区，现任共和党众议员劳勒（Mike Lawler）与民主党对手康利（Cait Conley）展开激烈竞争。

值得注意的是，这个选区在2024年总统大选中曾投票支持时任民主党副总统哈里斯。

一些支持共和党总统特朗普的意见领袖抓住这次技术故障，在无证据情况下声称民主党人试图窃取选举结果。

这些人包括阴谋论者卢默（Laura Loomer）、保守派活动人士普雷斯勒（Scott Pressler），以及播客主持人米勒（Katie Miller），她也是白宫顾问斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）的妻子。

纽约州选举委员会在社媒平台X上说，投票过程未受到任何干扰。

委员会说：“既定紧急投票程序已经启动；完成填写的选票在两党共同监管下被妥善封存，并将计入票数。”

委员会在随后又声明，此次技术故障的原因是投票机无法读取并接收选票，但强调受影响的扫描仪只是拒绝无法正确识别的选票，而非将这些选票错误地计入统计结果。