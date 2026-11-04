西班牙发生造成69人死亡的火车相撞事故后，交通部长普恩特递交辞呈，并退出即将举行的大选。

法新社报道，普恩特星期二（11月3日）在国会听证会结束后宣布辞职，同时退出定于11月29日举行的提前立法选举。

在此之前，普恩特曾多次否认辞职打算。

他在听证会之前的记者会上介绍改善铁路安全的措施，并称政府会不懈努力，取得并重新获得公众对高铁的信任。

上周的火车相撞事故是本世纪欧洲最严重的铁路灾难之一。事发后，西班牙右翼反对派要求普恩特辞职，工会则批评他有意将所有责任归咎于一名控制中心操作员。

普恩特在星期二记者会上宣布的措施之一，是为创建一个软件给控制中心，可用于发出自动警报，并更容易发现交通异常情况。

他表明，这是一项史无前例的提议，当局会创建一个人工智能（AI）代理来监督系统，并最大限度地减少人为错误的可能性。

他还说，如果控制中心操作员在自动安全系统关闭时做出决定，必须由第二名操作员确认。

批评人士指出，自2021年西班牙铁路网络自由化以来，在维护方面的投资未能跟上乘客数量增长，使得私营公司打破国家铁路公司 (Renfe) 长达数十年的垄断。

全国最大火车司机行业工会西班牙铁路司机工会（Semaf）号召国铁于11月10日至12日罢工，谴责工作条件恶化和使用退化系统。

普恩特还说，将会改革控制中心操作员的工作条件，包括休息时间，也将监测操作员疲劳程度。

这是普恩特任内发生的第二起重大铁路安全事故，而且都在今年。前一起发生于1月，位于安达卢西亚南部地区，造成46人死亡。