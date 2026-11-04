美国中期选举投票接近尾声，美媒对全国选民民调的初步结果显示，人们对国家现状、经济状况和总统特朗普的执政表现普遍感到不满。

美国有线电视新闻网（CNN）星期二（11月3日）晚发布的选民民调全国初步结果显示，全美范围约四分之三的选民对国家目前的发展方向感到不满，其中约四成甚至感到愤怒。

导致这种情绪的因素主要有两个，一是对特朗普的负面看法，二是对当前经济状况的不满。这两大因素最终会产生怎样的具体影响，仍有待观察，尤其是在此次竞争意外激烈的传统红州。

约六成选民不认可特朗普的执政表现，其中大概半数表示“非常不认可”；两年前曾支持特朗普的选民中，约有五分之一如今否定他的执政表现。

还有许多选民将当前的通胀压力归咎于特朗普；另有约三分之二的选民认为，是特朗普使国家经济状况恶化，其中大多数人指责特朗普的政策是生活费飙升的直接原因。

报道强调，上述结果只是基于出口民调，难免存在误差范围，这些数据尚未根据最终选举结果进行调整。

不过，许多早期的选民民调结果，与整个中期选举期间呈现出的政治态势相吻合。

选民对特朗普这届总统任期首两年表现的不满，并不仅限于经济层面。多数受访者认为，特朗普政府在移民执法方面太过火，且美国对伊朗采取军事行动的决定也是错误的。

除了领导人之外，选民对国会和最高法院的看法也偏向负面；对两大政党的评价则均处于“净负面”区间，其中，共和党受到的负面评价比民主党更严重。

还约有五分之一的受访者说，自己对两党都不信任。