美国中期选举陆续揭晓结果。民主党在多个关键州的参议院选举中取得胜利，并从共和党手中夺下北卡罗来纳州的参议院席位。共和党则守住佛罗里达州、西弗吉尼亚州和肯塔基州等地的席位。参议院最终控制权仍未确定。

以下是截至美国东部时间11月3日晚上10时12分（新加坡时间11月4日上午11时12分），已知的参议院选举胜选名单：

民主党

科罗拉多州：希肯卢珀（John Hickenlooper）

新墨西哥州：卢汉（Ben Ray Luján）

北卡罗来纳州：库珀（Roy Cooper）

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南卡罗来纳州：安德鲁斯（Annie Andrews）

乔治亚州：奥索夫（Jon Ossoff）

新罕布什尔州：帕帕斯（Chris Pappas）

弗吉尼亚州：沃纳（Mark Warner）

伊利诺伊州：斯特拉顿（Juliana Stratton）

共和党

佛罗里达州：穆迪（Ashley Moody）

西弗吉尼亚州：卡皮托（Shelley Moore Capito）

怀俄明州：哈格曼（Harriet Hageman）

肯塔基州：巴尔（Andy Barr）