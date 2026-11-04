美国中期选举结果陆续揭晓，民主党和共和党分别在多个众议院选区胜出，众议院控制权最终花落谁家仍有待揭晓。

以下是截至美国东部时间11月3日晚上10时28分（新加坡时间11月4日上午11时28分），已知的众议院选举胜选名单：

民主党

纽约州第14选区：奥卡西奥—科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）

北卡罗来纳州第11选区：艾格（Jamie Ager）

佛罗里达州第14选区：卡斯特（Kathy Castor）

延伸阅读

【美国中期选举】民主党翻转首个参议院席位 最新胜选名单一览
【美国中期选举】民主党翻转首个参议院席位 最新胜选名单一览
【美国中期选举】CNN出口民调：选民普遍不满特朗普表现
【美国中期选举】CNN出口民调：选民普遍不满特朗普表现

佛罗里达州第20选区：舒尔茨（Debbie Wasserman Schultz）

佛罗里达州第22选区：丹迪亚（Pia Dandiya）

佛罗里达州第25选区：莫斯科维茨（Jared Moskowitz）

新罕布什尔州第1选区：沙欣（Stefany Shaheen）

宾夕法尼亚州第7选区：布鲁克斯（Bob Brooks）

马萨诸塞州第9选区：基廷（Bill Keating）

共和党

亚拉巴马州第4选区：阿德霍尔特（Robert Aderholt）