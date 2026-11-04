美国总统特朗普说，他会接受中期选举结果，并准备与民主党合作。

特朗普星期二（11月3日）晚间在白宫观看选举结果时，接受《纽约时报》采访。他表明：“我完全愿意接受中期选举结果。我们会与民主党人合作，而且很期待与他们共事。我们应该能达成某种共识。”

中期选举各州投票陆续结束，媒体和机构普遍预测民主党会重夺众议院控制权，还有望拿下参议院多数席位。这种局面对特朗普和共和党构成打击。

特朗普将共和党的失利归咎于他本人没有参选，并强调自己并不后悔支持某些极具争议的共和党候选人，包括已故参议员格林厄姆，以及丑闻缠身的得克萨斯州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）。

特朗普星期二早些时候还接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）独家电话采访。他被问及若明年国会由民主党掌控该如何应对时，回答：“我拥有终极权力，那就是‘否决权’。”

他说，如有必要，他已做好否决民主党所提法案的准备；如果民主党在众议院或参议院赢得多数席位，他甚至乐于接受“否决先生”（Mr. Veto）这个称呼。

他在CBS采访中对共和党选举结果表现得十分乐观。他表明，无论选举结果如何、明年国会的构成怎样，他都有信心在未来两年内继续推进自己的议程。