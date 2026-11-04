美国众议院民主党领袖杰弗里斯有望成为美国众议院史上首位黑人议长。他誓言打击腐败，追究“中饱私囊者”的责任。

民主党在星期二（11月3日）的中期选举中夺取国会参众两院控制权，杰弗里斯有望出任新一届众议院议长，并成为美国众议院历史上首位黑人议长。他称赞民主党取得的压倒性胜利，并承诺让腐败者承担责任。

在此次选举中，针对共和党总统特朗普涉嫌以权谋私的指控，已成为选民高度关注的焦点。选民也对高油价和持续通胀等经济挑战深感不满，不认可特朗普和共和党在这方面的表现。

杰弗里斯告诉支持者：“如果身居高位的人只顾着中饱私囊，为自己、家人、朋友或金主谋取利益，那这些人就根本无心改善美国人民的生活。”

他强调：“美国人民已经发声，明确表示受够了极端主义，也受够了腐败。人民希望国会能真正为美国人民办实事，而这正是众议院民主党人将要做的事。”

他还说：“这是一场寻求变革的选举。作为众议院民主党人，我们深知必须带来重大的改变。”