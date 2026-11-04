美国亿万富翁马斯克调侃共和党在美国中期选举中落败，他此前曾花数亿美元支持共和党。

法新社报道，马斯克星期三（11月4日）在社交平台X发文说：“看来，我那些干预选举的太空激光（space lasers）这次没起作用。”

马斯克曾为共和党的政治活动捐款近5亿美元（约6亿4000万新元），使他成为自2010年允许无限制选举支出以来联邦选举周期中最大的个人捐助者。

马斯克的捐款主要流向倾向共和党的“美国政治行动委员会”（America PAC），以及共和党参议院领导基金超级政治行动委员会（Senate Leadership Fund，简称SLF）。

SLF在9月动用马斯克捐赠的1亿5800万美元，支持共和党得克萨斯州参议员候选人帕克斯顿（Ken Paxton）。

不过，民主党候选人塔拉里科（James Talarico）击败特朗普的亲密盟友帕克斯顿，成为自1994年以来首名在得克萨斯州赢得全州公职选举的民主党人。

塔拉里科在奥斯汀举行的胜选集会上点名批评马斯克。他说：“在这场选举中，我们面对的是自己的歌利亚——世界上最富有的人、世界上最有权势的人，以及整个华盛顿特区的政治建制派。”