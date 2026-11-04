韩国首尔高等法院刑事审判庭对前总统尹锡悦违反公职选举法的案件作出二审宣判，判他有期徒刑一年六个月，缓刑三年。

韩联社报道，韩国首尔高等法院刑事审判庭星期三（11月4日）作出上述裁决。与一审判决一致，二审法院认定尹锡悦被控的全部罪名成立，驳回他的上诉，维持原判。

根据《公职选举法》，总统候选人得票率超过15%可获得政府竞选费用补贴；但若候选人因违法被判处罚款100万韩元（约877新元）以上或更重刑罚，所属政党须退还全部竞选费用补贴。因此，若尹锡悦终审获刑，国民力量党将失去2022年总统选举获得的约397亿韩元补贴。

尹锡悦被指曾在2021年12月14日大选竞选时期，应韩国记者俱乐部“宽勋俱乐部”之邀出席一场讨论会，并作出未曾向前龙山税务署署长尹宇镇引见某律师有关的虚假言论。

他也涉嫌在2022年1月17日接受采访时谎称，经党内负责人的介绍结识号称“乾津法师”的僧侣全成培（音译），未曾与妻子金建希一同和他见面。