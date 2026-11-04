美国佛罗里达州共和党候选人成功抵挡民主党对多个重要席位的挑战，包括选出首名黑人共和党州长。

英国广播电视台（BBC）报道，在美国总统特朗普支持下，共和党籍候选人唐纳兹（Byron Donalds）预计将赢得州长选举；共和党籍候选人穆迪（Ashley Moody）则预计成功保住参议院席位。

唐纳兹自2021年起担任联邦众议员，之后投入州长选举，角逐即将卸任的共和党籍州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）的职位。德桑蒂斯已达到州长任期限制，无法再次参选。

唐纳兹是特朗普的坚定支持者，2024年总统选举期间，他一度被列入特朗普副总统搭档的热门人选名单。

唐纳兹出生于纽约布鲁克林，后来赴佛罗里达州求学，并逐渐成为当地政坛的重要人物，之后竞选联邦众议员。

佛罗里达州民主党也取得一些出人意料的胜利。此前，共和党在全国范围推动重新划分选区，佛罗里达州共和党也参与其中，试图通过调整选区边界，提高共和党赢得众议院席位的机会。

然而，在三个为有利于共和党而重新划分选区的选区中，民主党候选人最终都成功保住席位。