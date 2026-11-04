美国星期三（11月4日）陆续公布中期选举成绩，民主党媒体和机构普遍预测民主党会重夺众议院控制权，还有望拿下参议院多数席位。这种局面对美国总统特朗普和共和党构成打击。

全球多个国家和地区高官对美国中期选举怎么看？

德国

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）祝贺美国民主党在国会取得“历史性胜利”，但指出美国政府不会因此改变，德国将继续与美国政府保持互信合作。

皮斯托里乌斯在柏林安全会议上说，他不清楚美国总统特朗普近期有何计划，但德国将同时与民主党和共和党保持联系。

中国大陆

中国外交部发言人毛宁星期三主持例行记者会回应有关中国如何看待美国中期选举的提问时说，中期选举是美国内政，中国愿继续同美国一道，维护好落实好两国元首重要共识，加强沟通，妥处分歧，拓展合作，构建基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系。

日本

日本内阁官房长官木原稔在记者会上说，无论美国中期选举结果如何，不会改变日美关系。他强调：“牢固的日美同盟对于实现日本国家利益最大化，以及国际社会的和平与稳定不可或缺。今后仍将在包括日美两国首脑、外长在内的所有层面紧密合作，争取进一步提升日美同盟的高度。”

对于中期选举形势，木原仅说：“这是他国内政，政府不宜对此发表评论。”

法国

法国财政部长莱斯屈尔（Roland Lescure）说，共和党在中期选举中落败后，美国总统特朗普在外交政策上仍掌握主导权，而且行事难以预测。

莱斯屈尔接受法国BFM电视台访问时说：“他要么选择超越党派纷争，承认有必要作出改变，尤其是汽油价格，因为这直接影响民众的生活；同时我要补充一点，他也会收敛在国际事务上的介入。要么，他就不会这么做。”

他说：“坦白说，这是我们接下来几天需要密切关注的事。”

南非

南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）说，美国中期选举的结果将“开启世界关系的新时代”。

拉马福萨对记者说：“我们看到民主党已经控制了参众两院，美国人民也发声了。”

南非和美国之间的关系正处于低谷。继去年削减财政援助并驱逐南非前驻华盛顿大使后，特朗普政府本周采取行动终止南非进入美国市场的免税准入。特朗普针对南非，很大程度上是因为他声称南非白人遭受迫害；南非则指这是边缘群体散布的虚假说法。

西班牙

西班牙首相桑切斯说，共和党在美国中期选举中失败后，美国选民拒绝接受“只会导致贫困”的政策，以及仇恨、性别歧视和否认气候变化的立场。

桑切斯说，过去推动大西洋两岸保守派势力发展的极右翼浪潮，如今正在“消退”，而非继续壮大。

挪威

挪威首相斯特勒接受路透社访问时说：“这向外界发出强烈的政治信号，表明美国选民的立场正在发生转变。”

他说：“如今，美国政坛出现了一些与我们立场更接近的声音。例如，在气候与环境、外交政策及发展援助政策方面，这些声音都比美国总统（特朗普）及政府所代表的立场更接近我们。”

台湾

台湾外交部发声明说，当局持续密切关注美国中期选举的发展，而台湾对美政策一向秉持不分党派、广结善缘及积极交流的原则，长期以来也持续获得美国国会各党派及行政部门的支持。

“在此基础上，外交部将继续深化与美国在安全、贸易、科技及教育等各领域的全面合作，确保美国国会及地方政府持续重视并支持美台关系，以及双方共同关切的议题。”

欧洲议会

欧洲议会副议长沙尔德莫泽（Christel Schaldemose）在社交媒体X发文说：“这并不意味着一切都会因此变得更好，但选举结果可能有助于争取更多支持乌克兰、推动绿色转型，以及改善与世界其他地区的关系。

不过，他说：“欧盟必须继续坚持既定方向，变得更加强大，并实现自立。这一点不容讨论。”

希腊

希腊政府发言人马里纳基斯接受当地SKAI电视台访问时说：“希腊与美国的关系将继续保持稳固。美国是我们的战略盟友，这种关系将延续至重大项目及所有重要协议。选举结果不会影响任何事情。显然，我们尊重任何选举结果，结论是明确的。”

“除此之外，我可以告诉你的是，目前看来，在一些关键委员会中，将有一些与希腊政府关系非常良好的人士。这对希腊而言十分重要。”

俄罗斯

俄罗斯副外长里亚布科夫接受俄罗斯国家通讯社俄新社采访时说：“让我们等待最终结果。民主党领导层对俄关系的立场极为负面，这并不是什么新鲜事。”

他说：“我们在乌克兰问题上的原则、一贯立场，以及整体外交政策，都不会以短期考量为依据，自然也不会随着其他国家政治风向的起伏而改变。我们将继续按照俄罗斯联邦总统的指示开展工作。”