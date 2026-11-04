（纽约综合电）全球最大加密货币交易所币安（Binance）就其加密货币平台上周遭黑客窃取约63亿美元（约80亿新元）加密货币发布详细调查报告，揭示攻击者如何利用虚假求职面试和恶意代码实施窃案。

币安星期二（11月3日）称，攻击者早在6月就开始采取行动。他们先盯上一名平台工程师，诱使他下载知名编程软件Homebrew一个带有病毒的版本。

币安网络安全团队发现并清除了恶意软件，但黑客已有足够时间搜集这名工程师及其同事的信息。

到了9月，黑客通过一家正规的求职平台接触另一名币安工程师，邀请他参加一家虚构公司的职位面试，并要求他下载一份测试练习，作为面试流程的一部分。这份练习包含恶意软件，采用了“复杂的混淆和规避技术”，用恶意版本替换合法的开发工具组件，最终让黑客得以与币安内部系统建立连接。

10月20日，黑客利用已获取的访问权限和一个内部人工智能（AI）工具，控制了另外两名工程师使用的软件，并在九天后触发恶意代码，发动攻击，盗取加密货币。

币安坦言，尽管在发现遭受攻击后，立即采取行动加固系统并冻结了提款，但在事发近四个小时内，黑客仍得以窃取加密货币。

美国联邦调查局（FBI）称发动攻击的是与朝鲜有关联的黑客。平壤否认了指控。

币安说，被盗的63亿4000万美元中约有28亿5000万美元已被冻结，这意味攻击者无法使用或将其兑换成其他货币。币安也说，将向所有资金遭窃的用户进行赔付。

为防范再度被入侵，币安说它正加大对AI辅助检测技术的投入，并着手建立安全研究基金，同时与顶尖AI企业开展专项合作。