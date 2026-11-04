（迪拜综合电）伊朗频繁对通过霍尔木兹海峡和附近水域的船只发动袭击，导致10月波斯湾地区的原油和石油产品出口量从9月的战后最高值回落，降至约战前四分之三的水平。不过，两家追踪机构均认为，后续公布的数据可能上调，因为很多船只为避免遇袭关闭了追踪信号，导致难以完整统计。

路透社报道，能源分析机构Vortexa最新数据显示，波斯湾地区10月的原油、凝析油和成品油日均出口量为1710万桶，低于9月的日均1890万桶。

海运追踪机构Kpler的数据也显示，10月日均约有1610万桶原油和凝析油经过霍尔木兹海峡、红海和阿曼湾，低于9月的1709万桶。

不过，两家机构都表示，由于一些船只可能为了躲避伊朗攻击关闭了追踪信号，因此目前的数据可能不完整，后续公布的出口量可能上调。

数据显示，霍尔木兹海峡10月发生的袭击事件超过35起，是2月开战以来最多的一个月，而11月至今已有至少五艘船只遇袭。

为控制霍尔木兹海峡 伊朗诉诸游击战术

美国《华尔街日报》报道，为了保障石油出口，美军在封锁伊朗港口的同时，几乎每天都在协助船只通过海峡，并清理了航道内的水雷。随着更多石油开始流出海峡，伊朗的袭击范围和地点也在扩大，目标从油轮延伸至集装箱船、散货船和天然气运输船，甚至包括那些停泊在海峡以外、波斯湾其他水域的船只。

同时，伊朗也开始诉诸游击战术，包括使用装载炸药的水下无人航行器、火箭推进榴弹和附着式水雷袭击商船。相比容易成为美军打击目标的雷达设施，伊朗也开始倾向使用可以混迹于渔船之间的人工观察员锁定攻击目标。

伦敦国王学院海战专家帕塔拉诺（Alessio Patalano）指出，这样的策略让伊朗可以用极低的成本造成重大破坏，且加大美军侦测和防范的难度。

这也导致能源航运成本也急剧飙升。国际能源署（IEA）数据显示，10月中旬从波斯湾向亚洲运送原油的成本已接近每桶37美元，是战前水平的五倍以上。