美国星期三（11月4日）陆续公布中期选举成绩，民主党媒体和机构普遍预测民主党会重夺众议院控制权，还有望拿下参议院多数席位。

这种局面对美国总统特朗普和共和党会构成怎样的打击？

特朗普会面临弹劾吗？

彭博社报道，民主党如今掌控国会后，可能推动第三次弹劾特朗普，但弹劾并非民主党在选前宣传中的重点。

弹劾程序首先在众议院展开。如果众议院以简单多数通过针对总统的弹劾条款，案件就会移交参议院审理。如果参议院以三分之二多数表决通过定罪，总统就会被免职。

特朗普在首个总统任期的后半段曾两度遭到弹劾。当时，民主党在2018年中期选举后取得众议院控制权。2019年12月，众议院以滥用职权和妨碍国会为由弹劾特朗普。众议院指控，特朗普以向乌克兰提供军事援助为条件，要求乌克兰政府对他的政治对手、时任总统候选人拜登及儿子亨特展开调查。

2021年1月，众议院再次弹劾特朗普，指他煽动叛乱，与同年1月6日美国国会大厦遭袭事件有关。这起事件导致国会认证拜登在2020年总统选举中击败特朗普的胜选结果一度延迟。特朗普两次遭弹劾，最终都未被参议院定罪。

由于参议院必须以三分之二多数通过定罪，特朗普被成功罢免的可能性不大。

无论如何，民主党领袖在今年选举期间淡化弹劾特朗普的可能性，并敦促候选人把竞选重点放在降低日常生活成本、减轻工薪家庭的经济负担上。

特朗普的任命权将受到什么影响？

在民主党掌控参议院的情况下，参议院可能拖延或阻止特朗普提名的司法及行政官员人选获得确认。

需要参议院确认的总统提名人选包括内阁成员、最高法院及联邦法院法官、大使，以及政府机构和委员会的负责人。

特朗普第二个总统任期内的官员更替幅度小于首个任期，但如今他在填补职位空缺时将受到更大限制。

特朗普不通过国会能采取哪些行动？

总统可以通过行政行动，在不经过国会的情况下推行重大政策调整。

特朗普已下令对伊朗发动军事打击、实施及撤销关税、大规模裁撤联邦政府雇员，并宣布美国退出世界卫生组织及2015年国际气候协定《巴黎协定》。此外，他也下令抓捕委内瑞拉总统马杜罗，并将他带往美国。上述行动均未经过国会立法程序或事先取得国会授权。