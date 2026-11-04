美国民主党人杰克逊（Troy Jackson）宣布胜选，赢得缅因州联邦参议员席位，击败长期担任参议员的共和党人柯林斯。

据福克斯新闻报道，柯林斯（Susan Collins）已承认败选。她原本寻求第六个参议员任期。若成功连任，将成为缅因州历史上任职时间最长的联邦参议员。

不过，她在星期二（11月3日）的中期选举中败给杰克逊，近30年的联邦参议员生涯也将告一段落。

杰克逊出身伐木世家，是第五代伐木工人，曾担任缅因州参议院议长。

杰克逊说：“我之所以走到今天这一步，是为了替那些没有发声渠道，或不知道如何发声的人争取权益。他们可以借助你的声音，而我也可以向你们保证，你们不必担心我是否会站出来为你们发声。这一点我很清楚。你们一路支持自己人，让他进入美国联邦参议院。如今，真正的工作显然才刚刚开始，我们必须让这一切发挥实际作用。”

柯林斯没有在班戈市向支持者发表承认败选演说。不过，她的竞选团队在她致电杰克逊承认败选后不久，发表声明。

柯林斯说：“能够在美国联邦参议院为缅因州人民服务，是我一生中最大的荣幸。我为过去30年来能够为本州和国家所做的一切感到自豪。”

柯林斯也向杰克逊道贺，并承诺协助政权交接。她说：“我今晚致电杰克逊，祝贺他胜选，并向他保证，我和我的团队将努力确保交接过程顺利进行。”