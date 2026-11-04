美国内华达州总检察长福特（Aaron Ford）成功为民主党夺回州长职位，成为内华达州第一名黑人州长。

据美联社报道，福特在全国竞争最激烈的州长选举之一中，击败寻求连任的共和党籍现任州长隆巴多（Joe Lombardo）。

福特赢得州长，让民主党在这个摇摆州重振声势。内华达州在2024年总统选举中曾支持特朗普。

福特的支持者希望，他今年的胜选能为民主党备战一场至关重要的总统选举奠定基础。

福特于去年年中宣布参选。他将整个竞选活动的重点放在生活成本上涨的问题上，并不断将现任州长与总统特朗普最不受欢迎的政策挂钩，反复抨击所谓的“隆巴多—特朗普经济”。

福特精通西班牙语，也将争取拉丁裔选民列为竞选重点。拉丁裔选民约占内华达州选民总数的20%，并曾在2024年总统选举中帮助特朗普赢得该州。

竞选期间，福特承诺废除内华达州长期实行的“工作权法”（right-to-work law）。这项法律允许在有工会的工作场所任职的员工选择不加入工会，从而削弱工会组织劳工的力量。

他也猛烈抨击企业持有住宅的现象，并承诺为州内收入最低的居民免除数百万美元的医疗债务。